Sufi yolunda bisiklet turu İznik'ten geçti

Türkiye'nin günümüzde yaşayan ve tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şâir, âlim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevî değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolu, İstanbul'dan başlayarak Konya'ya kadar doğa yürüyüşçülerine, bisiklet ve kültür severlere unutamayacakları bir macera sunuyor.

Sedat Çakır, ziyarette Sufi Yolu ile ilgili Başkan Usta'ya bilgilendirmede bulundu. Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sert'te görüşmelerde hazır bulundu.

Sufi Yolu'nda yürüyüş ve bisiklet ile başlama noktasının İstanbul, Yalova, Orhangazi ve İznik olduğunu, buradan Osmaneli ve Bilecik rotaları ile devam ediyor. Bu yollar tarihte aynı zamanda Hac yolu olarak geçmektedir. Geçtiğimiz yıllar Sufi Yolu güzergahını işaretleyerek İznik'i rotamıza ekledik. Medeniyetlerin kesiştiği Tarih ve Kültürlerin iz bıraktığı yer İznik. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya İznik Rotasının Mahmudiye Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Elbeyli Mahallesi ( Dikilitaş), İznik, Çamdibi Mahallesi, Hocaköy Mahallesi, Çicekli Mahallesi, Kaynarca Mahallesi üzerinde işaretlemeleri yaptıkları belirli noktalara ise tabela dikilmesi konusunda yardım talebinde bulunan Sedat Çakır, Öncelikle desteklerinden dolayı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Belediye Başkanı Usta'ya Sufi Yolu adlı yeni çıkan eserini sundular.

Kaynak: Bültenler