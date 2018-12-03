Sufle Kekin İçinden Çıkan Eroin, Polisi Bile Şaşırttı

Denizli'de polis tarafından son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi gözaltına alınırken, zehir tacirlerinin eroini bulunmaması için sufle kekin içerisine gizledikleri ortaya çıktı.

SUFLENİN İÇİNE SAKLAYARAK KENTE GİRECEKLERDİ

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından Denizli- Antalya karayolu üzerinde gerçekleştirilen kontrolleri atlatabilmek için türlü yöntemler deneyen zehir tacirleri yine başarısız oldu. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan olayda Antalya'dan temin ettikleri eroini sufle kekin içerisine gizleyerek kente getirmeye çalışan şüpheliler narkotik madde arama köpeği 'Çako' sayesinde yakayı ele verdi. Güzergah üzerinde durdurulan şüpheli araçlarda arama yapan görevliler başka bir araç içerisinde ise yaptıkları aramada da yine eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.

KENTTEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Ekipler tarafından kent genelinde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 77 gram eroin, 18 gram metamfetamin ve 11 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 6 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan 16 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonundan görüntüler;