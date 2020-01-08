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Suğla arazisindeki suyun boşaltılması için çalışmalar sürüyor

Yalıhüyük ve çevresinde bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle suğla arazisindeki ekili alanları dolduran suyun boşaltılmasına çalışılıyor.

08.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:52Suğla arazisindeki suyun boşaltılması için çalışmalar sürüyor
ve çevresinde bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle suğla arazisindeki ekili alanları dolduran suyun boşaltılmasına çalışılıyor.
Yalıhüyük Belediyesi ve Çiftçi Koruma Başkanlığı ekipleri, arazi üzerindeki suyu, kanalları açarak Mutlu yaylasındaki düdenlere çevirdi.
Belediye Başkanı Hasan Koçer, suğladaki ekili alanları dolduran suyu boşaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin ekili tarlalarını korumak için çalışmalarımız sürüyor. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız." dedi.
İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ise yaklaşık 15 bin dekar alanın sular altında kaldığını aktararak, "Durumu takip ediyoruz. Suların erken çekilmesi durumunda çiftçilerimizin bir zarar göreceğini düşünmüyoruz. Ancak sular çekilince durum tespiti yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel

Kaynak: AA

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