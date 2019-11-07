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Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza

Konya'da, Suğla Gölü'nde boy limiti altında usulsüz su ürünü avına bin 635 liralık ceza kesildi.

07.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34 Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza
Konya'da, Suğla Gölü'nde boy limiti altında usulsüz su ürünü avına bin 635 liralık ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, Suğla Gölü'nde serbest zamanda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Göl kıyısında, balıkçıların karaya çıkış noktalarında yürütülen denetim ve kontrollerde 18 ile 22 santim aralığında avlandığı tespit edilen çok miktarda yavru levrek (sudak) balığı ele geçirildi. Balıkçılar tarafından teknelerle gölden kasalar içerisinde çıkarılan levrek balıklarının yapılan ölçümlerde boy limiti altında avlandığı belirlendi. Yavru levrek balıklarına el konulurken, bir avcıya usulsüz avlanmaktan işlem yapılarak bin 635 liralık idari para cezası kesildi. - KONYA

Balıkçılık, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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