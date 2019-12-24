Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon kimdir? Burçin Orhon kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Süheyl Uygur ile 1995 yılında nikah masasına oturan eski dansçı Burçin Orhon, 2010 yılıda takılan kalp pilinin değişmesi amacıyla ameliyat olacağını bir paylaşımla duyurdu. Burçin Orhon nereli? Burçin Orhon dans okulu...

BURÇİN ORHON KİMDİR?

Sanatçı, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dans hayatına 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesini bitirip ardından Ankara Üniversitesinde Konservatuar okuyan Burçin Orhon, dört buçuk yıl kadar Devlet Balesinde balerin olarak yer aldı. İlk olarak Nükhet Duru sayesinde oryantal olarak sahneye adım attı.

KIZLARI OLDUKTAN SONRA SAHNELERE ARA VERDİ

Burçin Orhon, 1987 yılında İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile nişanlanmış ve evlenmeden önce hamile kalmıştır. Ancak bebeğin babası eski ailesini tercih ettiğinden Orhon, kızını tek başına büyütmek durumunda kalmıştır. 23 Aralık 1995'de Nejat Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur ile dünya evine girdi. Bir süre çocuğu olmayan çift tüp bebek tedavisi ile 4 Eylül 1998 tarihinde Lara Zeynep Uygur'u, 2002 yılında Ayşe Alkıç Uygur'u kcaklarına aldı. Böylelikle sahne hayatına ara verdi. 2007'de Burçin Orhon Dans Akademisi adında bir okul açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

Süheyl Uygur ile Burçin Orhon

Burçin Orhon'a 2010 Temmuz ayında kalp pili takıldı. 2014'de ise Alzheimer tanısı kondu.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Renkli Dünya (Dansçı) -Sinema Filmi 1980

Fırtına Gönüller-Sinema Filmi 1984

Taçsız Kraliçe (Nurten)- Sinema Filmi 1984

Aşk ve Para- Sinema Filmi 1986

On Yedi Yaşında Aşk- Sinema Filmi 1986

Yunus Emre (Balım Kız)- Sinema Filmi 1986

Portatif Hüseyin- TV Dizisi 1991

Artist Palas (Cana)- TV Dizisi 1994

Küçük Beslenme -TV Dizisi 1999

Borsa-TV Dizisi 2000

Aşk ve Gurur-TV Dizisi 2002

Çocuğun var Derdin var (Tijen)- TV Dizisi 2004

Anadolu Kaplanı (Hülya) -TV Dizisi 2006

Kavak Yelleri (Burçin)- TV Dizisi 2007