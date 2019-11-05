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Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

05.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:38Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi salonunda, Meclis üyelerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin ele alınarak karara bağlandı. Başkan Bozkurt ve Meclis üyeleri ilçeye yapılacak hizmet kapsamındaki çalışmalarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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