Şuhut, Beyaza Büründü

14 Aralık 2018 Cuma 00:14



14 Aralık 2018 Cuma 00:14

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.Şuhut ilçe merkezinde akşam 18.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise seyir halinde dikkatli hareket etti. İlçede yediden yetmişe herkesin sevinç içerisinde karşıladığı kar yağışı vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesine neden oldu. Kartopu oynayan gençler kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.Yağan karın doyasıya tadını çıkaran gençlerden Hasan Göçen, "Evet şuanda Şuhut'umuzda çok güzel bir kar yağışı var. Allah güzel bir bereket verdi ve şuanda kar yağışını izliyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR