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Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, bünyesine yeni katılan 8 pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenledi.

14.10.2019 18:03Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, bünyesine yeni katılan 8 pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenledi.

Şuhut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Erkan Yıldız ve uzman hekimler katıldı. Başhekim Alaşan ve Başhekim Yardımcısı Yıldız tarafından yeni atanan 8 pratisyen hekime çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Hastane ve ilçeyle ilgili bilgilerin de verildiği toplantıda hekimlere hayırlı olsun temennileri iletildi. - AFYONKARAHİSAR

Devlet Hastanesi, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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