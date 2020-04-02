Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şuhut "Evde Kal" çağrısına destek oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı için video hazırlandı.

02.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:39
Şuhut
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı için video hazırlandı.

"Evde kal" çağrısına destek olmak için hazırlanan videoda, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, siyasi parti başkanları, öğrenci ve vatandaşlar yer aldı.

Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek "Evde kal Türkiye, Evde kal Şuhut" çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Şuhut 'Evde Kal' çağrısına destek oldu - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

16:46: Taşdoğan ve Kılıç gündemi telekonferans ile değerlendirdi - Haberler 16:44: Dövüp hastanelik ettiler, görüntüyü sosyal medyadan paylaştılar - Haberler 16:40: Hatay'da tır 5 can aldı - Haberler 16:40: 56. Kütüphane Haftası sosyal medya üzerinden kutlanıyor - Haberler 16:40: Trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşları evde kalmaları için uyardı - Haberler 16:12: Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:09: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - Haberler 16:05: Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar - Haberler 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:32: Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı - Haberler 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti