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Şuhut Hayvan Borsası'nda kurban pazarı hareketliliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketli saatler yaşanıyor.

04.08.2019 13:55 Şuhut Hayvan Borsası'nda kurban pazarı hareketliliği
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketli saatler yaşanıyor. Büyükbaş hayvan besicileri kurbanlık hayvanlarını sergilerken, bazı besiciler yem fiyatlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala Şuhut Canlı Hayvan Borsası hareketlendi. Pazarda büyükbaş hayvan üreticileri, hayvan sayısının çok olduğunu ancak satışların geçen yıllara oranla düştüğünü belirtti. Üreticiler, ayrıca yem fiyatlarının da pahalı olduğundan dolayı zor günler geçirdiklerini belirtti.

Pazarda 300 kiloluk dana için alıcı bekleyen Ramazan Tekkanat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tekkanat, "Kurban pazarı şu anda kötü gidiyor, satışlarımız yok vatandaşta para yok. Aldığımız malı zararına satıyoruz. Çiftçi bize mal vermiyor. Mal vermediği gibi de vatandaşın alım gücü zayıf. Şu halimize bir bakın 10 kişiden 1 kişi memnun çiftçilerden. Yem 85 lira, mazot paramı yatıramıyorum. Bu çiftçi bu malı nasıl ödüyor? Alış ve satışlarımız battı. Kurban satışlarında düşme yok ama şu gördüğünüz 300 kiloluk danayı 8,5 liraya satamıyorum. Vatandaşta alım gücü yok. 10 kişi de 1 kişi mal alıyor" diye konuştu.

Üretici İbrahim Denmez ise, "Kurban pazarımız güzel gidiyor. Malımız bol vatandaşlarımız bol bol et yiyecek. Fiyatlar uygun satan uygun değil ama alan için uygun. Yem fiyatları kurban pazarını etkiliyor tabi ki çünkü maliyeti yükseliyor. Hayırlı pazarlar" dedi.

Hacı Mustafa ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Sayın kardeşlerim burası Şuhut Hayvan Pazarı. Pazar gayet normal pahalı değil. Yemlerin pahalı olduğundan dolayı hayvancılık ucuz emeklerimiz bir yerlere varmıyor yani. Adam elinden çıkarmak için satışa devam ediyor. Tutturabildiğine satıyor" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramı, Afyon, Şuhut, Ekonomi

Kaynak: İHA

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