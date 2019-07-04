Şuhut Hayvan Borsası'nın hayvan indirme rampasına ilave ek yapılıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Borsası'nın küçükbaş bölümünde hayvan indirme rampalarına ilave ek yapım çalışmaları başladı.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatlarıyla hayvan borsasında hayvan indirme rampalarına ilave ek yapım çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Hayvan yetiştiricilerinin daha rahat borsa içerisine giriş çıkış noktalarını kullanabilmeleri açısından çalışmalarına hız veren ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer tarafından çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde bitirileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA