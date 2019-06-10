10.06.2019 02:22
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Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri sürücüleri denetledi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri sürücüleri denetledi. Şuhut- Karaadilli yolu istikametinde yapılan denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi.
Şuhut-Karaadilli yolu mevkisinde yapılan denetimde, ekipler seyir halinde bulunan araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, kontrollerin ise süreceği belirtildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi
Kaynak: İHA
Afyon, Emniyet Müdürlüğü, Şuhut, 3. Sayfa

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