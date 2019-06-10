Şuhut
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri sürücüleri denetledi. Şuhut- Karaadilli
yolu istikametinde yapılan denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi. Şuhut-Karaadilli yolu mevkisinde yapılan denetimde, ekipler seyir halinde bulunan araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, kontrollerin ise süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Afyon
, Emniyet Müdürlüğü
, Şuhut
, 3. Sayfa