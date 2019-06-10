Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden denetim

Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik ve Asayiş ekipleri, sürücüleri denetledi. Şuhut- Karaadilli
yolunda yapılan denetimde araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi.
Şuhut-Karaadilli yolunda yapılan denetimde, ekipler seyir halindeki araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, denetimlerin süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon
, Emniyet Müdürlüğü
, Şuhut
, 3. Sayfa