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Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok özel video

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşını kutlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında bir görüntülü tema hazırladı.

10.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok özel video

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşını kutlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında bir görüntülü tema hazırladı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşına özel hazırladığı klibi, operasyon ve eğitimlerden görüntüler yer aldı. Polis Teşkilatının 175'nci yıl dönümüne özel hazırlanan klipte denetim, korona virüs vaka tedbirleri ve eğitimlerin yanı sıra, Polis Teşkilatının tüm birimlerinin çalışmalarından bir bölüm yer aldı. Zamanın en büyük salgın olan Corona virüsü salgını tedbir denetimleri ve eğitimlerden kesitler paylaşıldı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip sosyal medyada da büyük beğeni kazanırken, sosyal medyada vatandaşlar tarafından kendi hesabından paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Polis, Şuhut, 3. Sayfa
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