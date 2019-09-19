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Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü, köy, kahve ve bakkallar denetledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylerde kahve, tüp gaz bayileri ve bakkallar denetlendi.

19.09.2019 17:14Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü, köy, kahve ve bakkallar denetledi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylerde kahve, tüp gaz bayileri ve bakkallar denetlendi.

Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şuhut ilçesine bağlı köylerde bulunan kahve, bakkal ve tüp gaz bayilerinde gerekli kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca tüp gaz bayilerinde ise kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı denetlendi. Şuhut İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ denetimlerin süreceğini belirterek kurallara uyulması konusunda kahve, bakkal ve tüp gaz bayilerinin bilgilendirildiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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