Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip korona virüsle (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ilçe genelinde 4 ayrı noktada oluşturdukları ekipler halinde denetledi.

01.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:56
Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip korona virüsle (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ilçe genelinde 4 ayrı noktada oluşturdukları ekipler halinde denetledi.

Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri, korona virüse karşı vatandaşları uyarıp, ateş ölçer ile araç şoförlerinin ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere devam ediyor. Jandarma tedbirleri kapsamında; Şuhut ilçe genelinde 4 ayrı konumda oluşturdukları ekipler seyir halinde bulunan araç şoförlerini korona virüs ile ilgili bilgilendirerek ateşlerini ölçüyor. Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimi yapılan bir aracın sürücüsü Hüseyin Mercan, "Jandarma ekipleri bizi durdurdu ateşimizi ölçüyorlar Allah razı olsun kendilerinden teşekkür ederim. Ülkemiz için kısa sürede bu hastalığın geçmesini istiyoruz. Jandarma ekiplerinin, jandarma trafiğinin ve polislerin bu konulara duyarlı olmalarına seviniyoruz. Allah razı olsun hepsinden de teşekkür ederim" dedi.

Diğer sürücü Mehmet Bayram ise, "Gerçekten alkışlıyoruz bunu yürekten söylüyorum. Ülkemizin bir an önce bu beladan kurtulmasını temenni ediyoruz dualarla. Dış ülkelere baktığımız zaman gerçekten ülkemiz iyi yerde inançlı olan bir ülke. Tabii ki bunda el birliği ile anlayışla ilerliyoruz. Bizim bile mecburi çıkmamız olmasına rağmen yine de dikkat ediyoruz. Yapmak zorunda olduğumuz işimiz var mesela su arıtma işi yapıyoruz biz. Örnek veriyorum müşterimizin evinde su kaçağı var yani böyle tedbirlerimizi alarak gidiyoruz eve açıkçası. Bu konuda da buraya gelene kadar 4 tane jandarma noktasında bu testin yapıldığını gördük. ve çok memnunuz yani inşallah kısa sürede bitireceğiz bu belayı" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:36: Kazan patlamasında yaralanan işçi kurtarılamadı - Haberler 12:32: Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı - Haberler 12:32: Samsun'da bir kırsal mahalle karantinaya alındı - Haberler 12:30: Koronavirüs alarmı ordulara sıçradı - Haberler 12:30: Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates... - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 11:00: Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz