Şuhut'ta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afyonkarahisar/' title='Afyonkarahisar'>Afyonkarahisar</a>'ın <a class='keyword' href='/suhut/' title='Şuhut'>Şuhut</a> ilçesinde <a class='keyword' href='/14-mart/' title='14 Mart'>14 Mart</a> <a class='keyword' href='/tip-bayrami/' title='Tıp Bayramı'>Tıp Bayramı</a> dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.<br><br>Programa Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/erkan-yildiz/' title='Erkan Yıldız'>Erkan Yıldız</a>, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/deniz-karakas/' title='Deniz Karakaş'>Deniz Karakaş</a> ve hastane personeli katıldı. Müdür Karakaş yaptığı açılış konuşmasında doktor ve hastane personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Program sonunda doktor ve hastane personelleri birlikte Tıp Bayramını kutladı. - AFYONKARAHİSAR