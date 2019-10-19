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Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Parkı'nda yapılan törenle kutlandı.

19.10.2019 12:28Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Parkı'nda yapılan törenle kutlandı.

Törene Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Vekili Şevket Çuhadar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri, köy ve merkez muhtarları katıldı. Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Akabinde Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Muhtarlar Derneği protokol üyeleri ve muhtarları ağırladı. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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