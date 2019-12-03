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Şuhut'ta 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:47Şuhut'ta 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyü yaylasında otlayan 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.D. (19), H.T. (28), A.O. Y. (39), S.S. (37) ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şahısın daha önce Sandıklı ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Aydın, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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