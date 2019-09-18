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Şuhut'ta aşure etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

18.09.2019 12:58Şuhut'ta aşure etkinliği
Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, daire amirleri ve çok sayıda eğitim camiası katıldı.

Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt kendi elleriyle öğrencilere aşure dağıtarak bu ayın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Öğrenciler ise Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Nurullah Kaya, Afyon, Şuhut, Yaşam

Kaynak: İHA

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