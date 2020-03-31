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Şuhut'ta bir ay önce kurulan tekstil fabrikası maske üretmeye başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ay önce kurulan tekstil fabrikası, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske üretmeye başladı.

31.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:26
Şuhut'ta bir ay önce kurulan tekstil fabrikası maske üretmeye başladı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ay önce kurulan tekstil fabrikası, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske üretmeye başladı.

Şuhut'ta özel bir tekstil atölyesi çalışanları, atölyede Korona virüs (Covid – 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşlara maske üretmeye başladı. Tekstil Atölyesi sahibi Ferhat Yalçındağ, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske üretimine başladıklarını belirtti. Yalçındağ, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün etkisini azaltabilmek için öncelikle sağlık çalışanları ve değerli vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılayabilmek için üretime başladık" dedi.

Sosyal medya hesabından, bir ay önce kurulan tekstil atölyesinde maske üretimine başlandığını duyuran Şuhutlu eski Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun paylaşımı ardından görüntülü bir mesaj yayınlayan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise, "Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde sizin teşriflerinizle açmış olduğumuz tekstil atölyemizde maske üretimine başlamış bulunuyoruz. Hedefimiz 4 kişinin çalışmasıyla günde 4 bin maskeyi Türk halkımızın hizmetine sunmaktır. Hayırlı olsun efendim" dedi.

Maske üretimi yapan Mustafa Pekgöz da, konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuanda her yerde korona virüs salgını olduğu için biz de tekstil atölyemizde maske üretimine başladık. Arkadaşlarla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve şuanda da başarılı bir şekilde maske üretimini devam ettiriyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Şuhut, Güncel
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