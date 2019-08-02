Haberler» Yaşam» Haber

Şuhut'ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Yalı Merkez Cami'nde program düzenlendi.

02.08.2019 12:22 Şuhut'ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Yalı Merkez Cami'nde program düzenlendi.

Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yalı Merkez Cami'nde "Haydi Bismillah Camiye" sloganıyla Cami, Çocuk ve Aile Buluşması kapsamında program Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir, dua ve ikram ile devam etti. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, konu ile ilgili açıklamalarında, "Camilerimiz çocuk sesleriyle güzelleşiyor. Tüm öğrencilerimizin velilerine programımıza olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel programlarımızın devamını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:44   Karaköprü'de ikram çeşmesinden limonata akıyor
15:40   Yenişehir'in startejik planı tanıtıldı
15:27   Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak gezip çocukları ücretsiz tıraş ediyor
15:21   Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Kazım Kurt'a iadeyi ziyaret
15:09   Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses, Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti
15:06   Çölyaklı vatandaşların ekmeği Akhisar Belediyesinden
15:04   Bozüyük'te lavanta hasadı yapıldı