Şuhut'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Şuhut'ta tören düzenlendi.
18.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:24
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Şuhut 'ta tören düzenlendi.
Atatürk Parkındaki törende, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Uzman Jandarma Çavuş Murat Güneş'in günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Atatürk Parkındaki törende, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Uzman Jandarma Çavuş Murat Güneş'in günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Şuhut, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı