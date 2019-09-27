Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şuhut'ta 'Dumansız araç' uygulaması

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında denetleme gerçekleştirildi.

27.09.2019 10:36Şuhut'ta 'Dumansız araç' uygulaması
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında denetleme gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında hem kamera sistemiyle hem de uygulamalı sistemle seyir halindeki araçları durdurarak sürücülere sigara denetimi yaptı. Denetimlerde araç içerisinde sigara içen 3 sürücüye 153'er liradan toplamda 459 lira para cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Şuhut, Afyon, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:24 Operasyonda 12 uyuşturucu taciri yakalandı
14:11 Jandarma'dan kaçak içkiye geçit yok
14:10 Arguvan'da okul servis sürücülerine eğitim
14:06 Mısır'da Tahrir meydanı kapatıldı
14:04 'El Ele Güvenli Geleceğe'
14:02 Pakistan'ın ilk sosyal medya fenomeninin katili 3 yıl sonra yakalandı
13:59 Olay günü yaşananları tek tek anlattı