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Şuhut'ta engelli bireyler doyasıya eğlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.

05.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:42Şuhut'ta engelli bireyler doyasıya eğlendi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.

Şuhut Belediyesi salonundaki etkinlik öncesi Merkez Kurucu Müdürü Ali Diren ve protokol üyeleri günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptılar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler pasta kesip etkinliğe katılan vatandaşlara ikram etti. Pasta kesiminin ardından birbirinden güzel gösteriler sergileyen engelliler şiir okuyup oyunlar oynadı. "Ben bir engelliyi seviyorum tüm engellere rağmen" şiiri ise dinleyiciler tarafından tam not aldı. Şiir dinletisinin ardından "Katibim ve Üsküdar" oyununu oynayan engelli bireyler sundukları gösterilerle izleyicilere adeta duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik sonunda protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Merkezde eğitim gören Besma Günbay, konu ile ilgili açıklamalarında, "Bugün burada çok mutluluk yaşadım. Tek başıma kalmadım yani hayatta sanki şimdi yani yaşamışım. Mutluluğu yaşadık yani" dedi.

Engelli Kamil Çoban ise, "Kurumumuz olarak yaptığımız etkinlik hoşumuza gitti. Bütün engelliler coştu. Bugün burada oyunlar oynadık, pasta kesip dağıttık, çok mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke Altıntaş, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yasin Evcin, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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