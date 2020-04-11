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Şuhut'ta ev yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

11.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:39
Şuhut'ta ev yangını
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıbaba Yurdu mevkiinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 110 Şuhut İtfaiye Amirliği'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasarlar meydana gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması da olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
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