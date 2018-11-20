Şuhut'ta Huzur Toplantısı Düzenlendi

Afyonkarahisar Şuhut
ilçesinde, Kaymakamı Nurullah Kaya
başkanlığında huzur toplantısı yapıldı.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam
ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Kaya, mahalle muhtarları ile bir süre hasbihal ederek akabinde gündem hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra huzur toplantısında; özellikle eğitim-öğretim, asayiş olayları, dolandırıcılık, trafik hizmetleri, düğün ve eğlencelerde silah atılmaması, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunda sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. - AFYONKARAHİSAR
Nurullah Kaya,Afyonkarahisar,Şuhut,Huzur