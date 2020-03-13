Şuhut'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
Afyonkarahisar Şuhut İlçesinde 19'uncu Jandarma Trafik timi tarafından taşımalı okul servis araçları denetlendi.
13.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:33
Afyonkarahisar Şuhut İlçesinde 19'uncu Jandarma Trafik timi tarafından taşımalı okul servis araçları denetlendi.
Trafik timi tarafından, çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüsleri durdurularak şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim sonunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen servis şoförlerine uyarılarını yapan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uyan servis şoförlerine ise teşekkürlerini iletti.
Öte yandan trafik kurallarına, yönetmeliğe uyma ve güvenli bir şekilde öğrenci naklinin yapılması için gerekli önlemlerin alındığını bildiren jandarma trafik timlerinin, denetimlerinin devam edeceği de öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Trafik timi tarafından, çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüsleri durdurularak şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim sonunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen servis şoförlerine uyarılarını yapan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uyan servis şoförlerine ise teşekkürlerini iletti.
Öte yandan trafik kurallarına, yönetmeliğe uyma ve güvenli bir şekilde öğrenci naklinin yapılması için gerekli önlemlerin alındığını bildiren jandarma trafik timlerinin, denetimlerinin devam edeceği de öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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