Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şuhut'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi - Haberler

Şuhut'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçesinde 19'uncu Jandarma Trafik timi tarafından taşımalı okul servis araçları denetlendi.

13.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:33
Şuhut'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
Afyonkarahisar Şuhut İlçesinde 19'uncu Jandarma Trafik timi tarafından taşımalı okul servis araçları denetlendi.

Trafik timi tarafından, çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüsleri durdurularak şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim sonunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen servis şoförlerine uyarılarını yapan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uyan servis şoförlerine ise teşekkürlerini iletti.

Öte yandan trafik kurallarına, yönetmeliğe uyma ve güvenli bir şekilde öğrenci naklinin yapılması için gerekli önlemlerin alındığını bildiren jandarma trafik timlerinin, denetimlerinin devam edeceği de öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı