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Şuhut'ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.

15.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:43
Şuhut'ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri seyir halinde bulunan araçları durdurarak araç sürücülerinin ateşlerini ölçüp ruhsat ve ehliyet kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şuhut, 3. Sayfa
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