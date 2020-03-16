Şuhut'ta kar yağışı sürüyor
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabaha doğru başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:13
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabaha doğru başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Türkiye 'de kışın en çetin geçtiği ilçelerden birisi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan ilçe halkı ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken ilçenin yüksek kesimleri ise beyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı esnaflarda kardan dolayı iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı. İlçe merkezinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ise eksi derecenin altına düştü. - AFYONKARAHİSAR
Türkiye 'de kışın en çetin geçtiği ilçelerden birisi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan ilçe halkı ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken ilçenin yüksek kesimleri ise beyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı esnaflarda kardan dolayı iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı. İlçe merkezinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ise eksi derecenin altına düştü. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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