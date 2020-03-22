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Şuhut'ta korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma ve bazı işletmeleri geçici bir süreyle kapatılması konusu ile ilgili toplantı yapıldı.

22.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:15
Şuhut'ta korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma ve bazı işletmeleri geçici bir süreyle kapatılması konusu ile ilgili toplantı yapıldı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu katıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma, lokanta, pastane gibi iş yerlerinin sadece paket servisi yapma, berber-kuaför ve güzellik salonlarının geçici bir süreyle kapatılması ile ilgili kararlar değerlendirildi. Yapılacak uygulamalar ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Afyon, Şuhut, Güncel

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