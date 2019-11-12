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Şuhut'ta merkez ve köy muhtarları istişare toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

12.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:40Şuhut'ta merkez ve köy muhtarları istişare toplantısı
Afyonkarahisar'ın Muhtarlar Derneği tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Muhtarlar Derneği binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Şuhut İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, merkez ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı, köylerdeki içme suyu sorunu ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunulması ile devam etti. Köy muhtarlarının teker teker söz alarak köylerindeki su sorununu dile getirmesinin ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

AK Parti, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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