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Şuhut'ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

02.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:16 Şuhut'ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut-İlyaslı köyü Kumarım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden İlyaslı köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Yusuf A. (1979) yönetimindeki 03 AAN 411 plakalı minibüs, İlyaslı köyüne bağlı Yukarı Mahalleden Aşağı Mahalle Kumarım mevkiine geldiği esnada yolun karlı olması dolayısıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında Yusuf A., Ramazan A., Ayaz A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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