03 Nisan 2019, 01:39
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Şuhut'ta Miraç Kandilinde Vatandaşlar İbadet İçin Camilere Akın Etti

Şuhut'ta Miraç Kandilinde vatandaşlar ibadet için camilere akın ettiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.

Şuhut'ta Miraç Kandilinde vatandaşlar ibadet için camilere akın etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taşarken, vatandaşların elleri semaya kalktı.
Tüm yurtta yaşandığı gibi Şuhut'ta da Miraç Kandili İlçe Merkez Büyük Cami'de idrak edildi. İlçe Merkez İmamları tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde Miraç Kandili devam ederken, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından dualar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Ayrıca Miraç Kandiline ibadet için gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu. Miraç Kandili, Şuhut, Genel
Kaynak: İHA