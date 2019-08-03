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Şuhut'ta motosiklet kazası; 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen motosikletli trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

03.08.2019 20:12 Şuhut'ta motosiklet kazası; 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen motosikletli trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 03 ABB 369 plakalı motosiklet ile H.K. yönetimindeki plakasız motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Şuhut çarşı merkezinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı H.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı H.K. Şuhut Devlet Hastoanesine sevk edilirken, yetkililer tarafından durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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