Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servis minibüsleri denetlendi.

09.09.2019 13:15 Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servis minibüsleri denetlendi.

Taşımalı sistemle öğrenci taşıması yapan ve Şuhut ilçesine bağlı okullara öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı. Kontrollerde araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığını da bakan ekipler, özellikle okul servis minibüslerinin arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığı denetlendi. Yapılan uygulama sırasında, 8 adet öğrenci taşımacılığı yapan servis minibüsleri kontrol edildi, 2 adet servis aracına ise okul servis yönetmeliğine aykırı hareket etmekten dolayı toplan 470 lira para cezası uygulandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
13:18   Halit Ayar'ı öldüren zanlılar güvenlik kamerasında
13:17   Gasp edildim demişti, kendine bıçakladığı belirlenince kirli planı ortaya çıktı
13:16   Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti
13:15   Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi
13:14   Hakkari'de ot yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
13:10   Eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması