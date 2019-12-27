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Şuhut'ta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.

27.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:06 Şuhut'ta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Şuhut Belediye Meclisi üyesi Mehmet Us, Hüseyin Akalın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şuhut Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan programda, Kaymakam Kaya tarafından günün anlam ve önemini belirten açıklama yapıldı. Gündem maddelerinin Kaymakam Kaya, Başkan Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değerlendirilmesinin ardından maddeler karara bağlandı. Program, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Organize Sanayi Bölgesi, Limak Holding, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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