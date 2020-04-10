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Şuhut'ta Polis Teşkilatının 175. yılı kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:51
Şuhut'ta Polis Teşkilatının 175. yılı kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Şuhut'taki tören Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak anıta Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve polisler tarafından çelenk sunuldu. Yapılan törene Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Altan ve polisler katıldı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı törende bazı vatandaşlar da polislerin günlerini kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Polis, Şuhut, 3. Sayfa
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