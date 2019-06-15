15.06.2019 14:14
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Şuhut'ta, sebze pazarında dilenci operasyonu

Şuhut

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.

Şuhut ilçe merkezindeki sebze ve meyve pazarında, pazar esnafından ağıtlar eşliğinde para toplayan dilencilere yapılan uygulamada, 1 erkek, 1 kadın 2 dilenci, ilçe sebze ve meyve pazarından uzaklaştırılarak sokaklardan men edildi. Dilenciler ise zabıta personellerine 'tekrar geleceğiz' diye karşılık verdi

Öte yandan, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından dilenci operasyonlarının devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon, Zabıta, Şuhut, 3. Sayfa

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