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Şuhut'ta "Sevgi Yılı" projesi kapsamında istişare toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Sevgi Yılı" projesi istişare toplantısı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

11.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:36Şuhut'ta
Afyonkarahisar'ın ilçesinde "Sevgi Yılı" projesi istişare toplantısı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, ilçe merkez mahalle muhtarları, ilçe imam hatipleri, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Toplantı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın 2020 yılının "Sevgi Yılı" olarak kabul edilmesinden dolayı günün anlam ve önemine binaen konuşması ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Mesut Ulusoy, Karaadilli, Afyon, Şuhut, Yaşam

Kaynak: İHA

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