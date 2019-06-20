20.06.2019 18:49
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Şuhut'ta şiddetli yağmur

Şuhut

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su basan evlerde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su basan evlerde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden etkili yağış sonrasında çok sayıda evin bodrum katları ve apartman girişlerinde su baskınları meydana geldi. Durumun vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları özel makinelerle çekerken çalışmalara apartman sakinleri de yardım etti. Sokaklarda bulunan çamurlar durumun ciddiyetini ortaya koydu. Ev sahipleri ise Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a, ilgi, alaka ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

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