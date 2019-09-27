Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplandı.

27.09.2019 17:20Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplandı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçedeki mahalle, sokak ve cadde aralarında tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımıyla motosiklet toplama merkezine gönderildi. Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtilirken, tescilsiz motorlara toplam 5 bin 38 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca 3 motosikletin ise motosiklet toplama merkezine götürüldüğü ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:52 Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama
19:52 Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
19:41 Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
19:32 Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı
19:30 Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
19:28 Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
19:26 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var