Haberler » 3. Sayfa » Şuhut'ta trafik ışık levhaları değiştirildi - Haberler

Şuhut'ta trafik ışık levhaları değiştirildi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamlığı'nın "Okul Yolu Güven Dolu" projesi kapsamında Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi ve İl Özel İdare ekipleri tarafından ilçeye bağlı Karaadilli Beldesi, Yarışlı, Atlıhisar ve Balçıkhisar köylerinede farkındalığın arttırılarak daha net görünmeleri için ışıklı...

14.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:53Şuhut'ta trafik ışık levhaları değiştirildi
Afyonkarahisar İlçe Kaymakamlığı'nın "Okul Yolu Güven Dolu" projesi kapsamında Şuhut İlçe Trafik Timi ve İl Özel İdare ekipleri tarafından ilçeye bağlı Karaadilli Beldesi, Yarışlı, Atlıhisar ve Balçıkhisar köylerinede farkındalığın arttırılarak daha net görünmeleri için ışıklı yaya geçidi levhaları ve ikaz ışıkları takılarak minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Minik öğrenciler ilk kez trafik kuralları ile karşılaşmanın heyecanını yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:30 Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu - Haberler
18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Haberler
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Haberler
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Haberler
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Haberler
17:08 KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi - Haberler
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
14.12.2019 18:36:40