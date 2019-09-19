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Şuhut'ta trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19.09.2019 22:12Şuhut'ta trafik kazası: 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut-Yarışlı köyü yol istikametinden Yarışlı köyü istikametine seyir halinde bulunan Ahmet E. (70) ait 03 Y 6690 plakalı araç ile Yarışlı köyünden Şuhut istikametine doğru seyir halinde bulunan Mevlüt K. (46) kullandığı 03 EK 919 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ahmet E., Serkan S., Şerife U. Mevlüt K. Mevlüt S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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