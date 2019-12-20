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Şuhut'ta tütün denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde resmi ve umuma açık iş yerlerinde tütün denetimi yapıldı.

20.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:25 Şuhut'ta tütün denetimi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde resmi ve umuma açık iş yerlerinde tütün denetimi yapıldı.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Ayhan 'ın katılımıyla, Şuhut'ta kahve, resmi ve umuma açık iş yerlerinde tütün içilip içilmediği kontrol edildi. Denetimlerde iş yeri sahibi ve vatandaşlara tütün denetimi ile ilgili bilgi verildi. Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Alaçam, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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