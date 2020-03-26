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Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi ve Yarışlı İlkokulunda görev yapan 2 öğretmen yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri kliple "evde kal" çağrısına destek verdi.

26.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:32
Şuhutlu 2 öğretmenden
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi ve Yarışlı İlkokulunda görev yapan 2 öğretmen yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri kliple "evde kal" çağrısına destek verdi.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi ve Yarışlı İlkokulu öğretmenleri Mehmet Keskin ve Süleyman Dönmez, korona virüsle mücadele kapsamında "evde kal" çağrısına düzenlemiş oldukları kliple destek verdi.

Öğretmen Mehmet Keskin ve Süleyman Dönmez, konuyla ilgili açıklamalarında, "Halkımızın dikkatini şu günlerde evde kalınması gerektiğine dikkat çekmek adına yöresel türkülerimizin sözlerini korona virüsüne uyarladık. Yöresel türkü olunca daha akılda kalacağını düşündük. Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın ve ülkemizin bugünlerde evde kalması vatanımızın salahı için önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Afyon, Şuhut, Güncel

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