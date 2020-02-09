Haberler » Spor » Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar'ı gururlandırdı - Spor

Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar'ı gururlandırdı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarsporlu sporcusu Fatma Keskin 70 kilogramda Sanda branşında Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonluğunu kazandı.

09.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:43Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar'ı gururlandırdı
Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarsporlu sporcusu Fatma Keskin 70 kilogramda Sanda branşında Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonluğunu kazandı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na 3 bin sporcu katıldı. Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Şuhut Belediye Hisarspor'un başarılı sporcusu Fatma Keskin kendi branşında 70 kilogramda finalde rakibini yenerek Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonluğunu kazandı. Başarılı sporcunun Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonluğu Afyonkarahisar ve memleketi Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Şuhut Belediye Hisarspor Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 2 Türkiye şampiyonluğu elde ederken, 1 Türkiye ikinciliği 1 de Türkiye üçüncülüğü elde etti. - AFYONKARAHİSAR

Fatma Keskin, Türkiye, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 14:46:06