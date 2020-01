Şuhutlular İstanbul'da buluştu

Afyonkarahisar Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Feriköy Derviş Eroğlu Kültür Merkezinde Dayanışma Gecesi düzenlendi.Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğini gerçekleştirdiği programa Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şuhut Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül ile çok sayıda akademisyen, bürokrat, iş insanları ve hemşeriler katıldı.Başkan Benli ' Birlik beraberlik içindeyiz'Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli'nin yaptığı açılış konuşmasıyla programa başlandı. Benli "Geceyi onurlandırarak davetimize icabet eden Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na bizlere desteklerini esirgemeyen Şuhut Belediye Başkanımıza ve tüm misafirlere katılımlarında dolayı teşekkür ederim" dedi.Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Suat Benli "Bizler birlik beraberlik ve dayanışma içinde aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Şuhut tarihini anlatan Tarık Özaşkın'ın kaleme aldığı Zafer Yolu kitabı büyük ilgi gördü. Ekin Dergimiz yayına hayatına devam ediyor. Dini ve mili bayramlarda bazen Şuhut bazen İstanbul da hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Bu etkinlik ve faaliyetlerimiz özelikle Afyon yazılı görsel, işitsel ve internet medyasında geniş yer buluyor. Huzurunuzda her daim bizlere destek olan Afyon basınına buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tek gaye ve amacımız var. Daha güzel bir Şuhut. Daha gelişmiş bir Şuhut . Daha yaşanabilir bir Şuhut. Böylesi gecede bizlerle birlikte olmanızdan dolayı mutluyuz. Sağ olun, var olun" diye konuştu.Belediye Başkanı Bozkurt İlçemiz Çağ AtladıDaha sonra Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da gecede bir konuşma gerçekleştirdi. Bozkurt konuşmasında "Böyle bir geceyi düzenledikleri için tüm yönetime teşekkür ederim. İlçemiz son 11 yılda çağ atladı.11 yılda ilçemiz 1 milyar TL'lik yatırım aldı. Devletimizin bu yatırımlarında baş aktör olan Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Daha iyisi olması için yeni yeni projelerimiz var Bakanımızda her zamanki gibi destek olacağını söyledi. İyi ki geldiniz, iyi ki bir aradayız bu gece sayesinde ne kadar kalabalık bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük" dedi.Başkan Bozkurt 830 sayfa olan ve 5 senelik AR-GE çalışmasının eseri olan Şuhut Tarihi kitabını Bakan Eroğlu'na hediye etti.Başkan Bozkurt'un konuşmasından sonra Şuhutluların kendi kalemlerinden memleket şiirleri okundu.Bakan Eroğlu '2020 sevgi saygı selamlama yılı'Gecenin onur konuğu Prof. Dr. Veysel Eroğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. 2020 yılının sevgi, saygı ve selamlaşma yılı olmasını dileyen Bakan Eroğlu Şuhut'a ve Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlardan bahsetti. Bakan Eroğlu 'Afyonkarahisar ve Şuhut tarihinde görmemiş yatırım ve hizmetlere ulaştı. Barajlar, göletler, ağaçlandırma, hastaneler. Eğitim kurumları daha neler neler saymakla bitmez. Bu kardeşiniz bakın dünyada en fazla tesis açan Bakan. Allah bize bu gururu yaşattı. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin su dorunun çözdüm. Kokarçay'ı Akarçay mesire yeri haline getirdik. Ağaçlandırma çalışmaları ile Afyonkarahisar artık 'Afyonyeşilhisar' oldu. Şuhutlu olmaktan her zaman gurur duydum hala da gurur duyuyorum. Bence sizler de kendinizle gurur duyup kendinizi alkışlamalısınız" dedi.Gençlere seslenen Prof. Dr. Eroğlu, "Çocukluk yıllarımda kaleye bakar düşünürdüm. Bu ile ileride nasıl hizmet derim. Bu vatana, bu millete nasıl hayırlı işler yapabilirim diye. Fırsat buldum İSKİ Genel Müdürlüğü DSİ Genel Müdürlüğü ve Bakanlık yaptığım dönemde hep o lisede kurduğum hayaller geliyordu aklıma. Çok çalışacaksınız. Çok okuyacaksınız. Çaba gösterecekseniz' dedi.Derneğe her zaman destek olduğunu ve çalışmaları yakından takip ettiğini de anlatan Eroğlu "Suat Benli kardeşimi ve yönetim kurulundaki kardeşlerimi kutluyorum. Tüm çalışmalar konusunda benden bilgi ve fikir aldılar. Şimdi günümüz teknoloji olduğuna göre burada bulunan herkes ileti adresi alsın. Haberleşmeleri bu iletiler vasıtasıyla yaparsak daha hızlı ve olumlu olur" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR