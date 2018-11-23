Suikast Talimatını Gülen Vermiş

23 Kasım 2018 Cuma 15:06



23 Kasım 2018 Cuma 15:06

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, suikastin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğu, suikast talimatının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği ve suikastin Türkiye ile Rusya ilişkilerini baltalamak için gerçekleştirildiği vurgulandı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanarak, düzenlenen iddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.(İHA)