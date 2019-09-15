Suikasta kurban giden gazeteci Hrant Dink 65 yaşında! Hrant Dink kimdir?

Malatya doğumlu gazeteci Hrant Dink, aslen Ermeni'dir. Anne ve babasının henüz kendileri küçük yaşlardayken boşanmaları sonucu iki kardeşi ile birlikte Ermeni yetimhanesinde yaşamaya başladı. Hrant Dink davası, sözleri, eserleri ve hayatı haberimizde…

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşanınca Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

YETİMHANEDE TANIŞTIĞI RAKEL YAĞBASAN İLE EVLENDİ

Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. Örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi. Kardeşleriyle açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini yürütürken, eşi Rakel'le kendileri gibi Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nı yönetmeye başladı. 21 yıl sonra kampa devlet el koydu.

AGOS GAZETESİNİ KURDU

Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda kısa dönem er olarak yapan Hrant Dink, Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazın hayatına başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesine, Ermeni toplumuna karşı olan önyargıyı kırmak amacıyla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos'un yanı sıra Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, üç el silah atışıyla öldürüldü. Katili 19 yaşındaki Ogün Samast ise babasının ihbarı üzerine Samsun otogarında yakalandı. Böylelikle Dink, Türkiye'de 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Başarılı gazeteci, 2005 yılında İnsan Hakları DerneğiAyşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü, 2006'da Henri-Nannen Düşünce Özgürlüğü ve Cesur Gazetecilik Ödülü, Oxfam Novib "Pen İfade Özgürlüğü Ödülü" , Bjørnson İnsan Hakları Ödülü, 2007'de (IPA) Özgürlük Özel Ödülü, Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) "Basın Özgürlüğü 2007" Ödülü, Vahan Tekeyan Kültür Derneği Ödülü, Knights of Vartan Derneği "Yılın Adamı" Ödülü, Amerika Ermeni Meclisi (AAA) "Seçkin İnsan Ödülü", Yılmaz Güney Festivali, "Festival Özel Ödülü", Uluslararası İspanya Gazeteciler Derneği "Uluslararası Basın Ödülü", PEN Uluslararası Yazarlar Birliği "Hermann-Kesten Madalyası", ATİK - YDG 17. Gençlik Kültür Sanat Festivali "Jüri Özel Ödülü", PAN Austria "İnsan Hakları Ödülü", IPI "Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Ödülü", Marsilya, "Uluslararası Özgür İfade Ödülü", 2008'de AASSSG Üstün Başarı Ödülü, Fordham Üniversitesi "İnsan Hakları Savunuculuğu Ödülü", 2010 yılında da Padova Belediyesi "Doğruluk Ödülü", Johann -Philipp-Palm Vakfı İfade Özgürlüğü ve Basın Ödülüne layık görüldü.